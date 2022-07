Keylor Navas a une porte de sortie en Serie A, le futur de Zlatan Ibrahimovic est fixé

Keylor Navas pourrait être prêté par le PSG, Zlatan Ibrahimovic va prolonger à Milan et le Barça qui dicte sa loi sur le mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



La problématique Navas

Pour être bien complet sur l’actu du PSG, on peut lire dans les pages sports du Parisien que le club de la capitale hésite encore pour le futur de Keylor Navas : le vendre ou le garder ? La nouvelle direction pense que le maintien du portier costaricien dans le groupe pourrait nuire au développement de Donnarumma. Mais d’après le quotidien, il veut rester à Paris. Selon Le Corriere dello Sport par contre, il pourrait tout de même prendre la porte et rejoindre la Serie A. En effet, Naples est très intéressé par son profil. Un prêt de Navas est envisageable.



Zlatan éternel

Zlatan Ibrahimovic est en première page de La Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose est allé à la rencontre du géant Suédois. Il est actuellement en train de récupérer de sa dernière opération. Qui dit réhabilitation post-opératoire peut dire doute pour son futur, surtout à 40 ans. Pour l’AC Milan, le buteur est éternel, le champion d’Italie fait encore confiance au buteur et va donc lui proposer un nouveau contrat. Ibra et Milan seront donc à nouveau liés jusqu’en juin 2023. Pour la Gazzetta, Zlatan n’hésitera pas à signer son contrat dès qu’il sera sur sa table. Ça devrait arriver dans les prochains jours, ou dans les prochaines heures.



De Jong ne veut pas partir

On retrouve Ousmane Dembélé sur la première page de Sport ce vendredi. Comme on vous l’a indiqué dans le JT d’hier, le Français a prolongé avec le Barça et s’est montré très heureux face aux médias. Ce feuilleton est enfin bouclé, alors ce qui nous intéresse ce matin, c’est l’avenir de Frenkie de Jong. Comme on peut le lire en haut du journal espagnol, le club catalan a lancé un ultimatum au milieu de terrain : tu dois partir. Pourtant, le Néerlandais n’a pas très envie de quitter le FC Barcelone. Selon leurs informations, dans le vestiaire, il a déclaré à ses coéquipiers que pour lui, c’est «impossible de partir». Il aime vivre en Catalogne et estime qu'il a encore beaucoup à apporter au Barça. Ce projet de vie se heurte à celui du Barça qui est de faire des économies. Clairement, pour Mundo Deportivo, on le force à partir. Le club a besoin de respecter le fair-play financier, le vendre à Manchester United serait indispensable pour recruter d'autres joueurs, et enregistrer les dernières arrivées comme Kessié.