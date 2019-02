Khalifa chez Idy: Bamba Fall encore flou, Barthelèmy Dias se jette dans la campagne

C’est officiel. Khalifa Ababacar Sall s’allie avec Idrissa Seck pour la présidentielle du 24 février prochain. Un soutien de taille qui pour le moment, éclaire sur la position de ses principaux partisans. En effet, le maire de la Médina ne veut pas s’affirmer. Bamba Fall se donne jusqu’à la semaine prochaine pour dire s’il va s’aligner à la position de son leader où il va passer outre et soutenir le candidat de Bennoo Bokk Yaakar, Macky Sall.



Pendant que Bamba Fall hésite et fait monter les enchères, Barthelèmy Dias lui est très clair. Sur son compte Facebook, il annonce qu’il va démarrer sa campagne pour Idrissa Seck le lundi à 10h.



C’est par une marche dans les rues de Dakar qu’il va se lancer dans la campagne pour le scrutin présidentiel. «On démarre ce lundi 11 février 2019 à 10h notre campagne. Nous marcherons, parlerons et agirons au nom de Khalifa Ababacar Sall pour le compte du partenariat gagnant avec la Coalition de IDY 2019. LA LUTTE CONTINUE », a déclaré le maire de Mermoz Sacré coeur.



Ainsi Barthelèmy Dias coupe court à toute supputations ou conjectures visant à le situer du côté du pouvoir ou ailleurs. Rappelons que son père, Jean Paul Dias bat campagne auprès de Macky Sall.