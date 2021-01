Khalilou Fadiga prend part au lancement de campagne de la Caf contre la Covid_19

La Confédération africaine de football (CAF) a lancé hier, dimanche 24 janvier à Yaoundé au Cameroun une campagne pour mettre en évidence les mesures de prévention de la propagation du Covid-19.



"Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat avec l'organisation non-gouvernementale africaine Speak Up Africa qui œuvre pour le développement durable et l'accès à la santé en Afrique", a souligné l'instance dirigeante dans un communiqué.



Plusieurs légendes du football africain se sont engagées pour la campagne #StaySafeAfrica lancée au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, pendant la mi-temps du derby du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) entre le Burkina Faso et le Cameroun. Parmi les 13 légendes participant à la campagne figurent les anciennes stars internationales camerounaises Rigobert Song et Geremi Njitap ainsi que le Sud-Africain Mark Fish et Khalilou Fadiga du Sénégal. Auxquelles se joints d'anciens internationaux camerounais Jules Onana, Emmanuel Mabouang, Bill Tchato, Gaëlle Enganamouit, Jacques Songo’o, Jean-Claude Pagal, Bertin Ebwelle et Vincent Ogandzi.



Le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, ancien défenseur international du Ghana, est également à l'affiche de la campagne.



À travers la campagne #StaySafeAfrica, a noté la Caf, "les anciennes stars du football africain utiliseront leur influence pour encourager leurs fans à se laver les mains, à porter des masques et à pratiquer la distanciation physique pendant la pandémie."



Soutenue par les légendes du football de la CAF, la campagne Stay Safe Africa pour lutter contre la Covid-19 engage également les communautés et les décideurs africains à prendre des mesures pour empêcher la propagation du virus. En plus de ce soutien, la CAF continuera à promouvoir les messages de prévention de Covid-19 et à souligner plus largement l'impact du virus sur des problèmes de santé publique lors du Championnat d'Afrique des Nations Total 2020.