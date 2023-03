Kim Kardashian, au Parc des Princes

La personnalité américaine de 42 ans Kim Kardashian était dans les tribunes du Parc des Princes dimanche lors de la réception de Rennes.



Selon footmercato qui donne l’information, la star des réseaux sociaux est venue en compagnie de ses enfants dans l’enceinte parisienne. Malheureusement pour eux, ces derniers n’ont pas assisté à la victoire du club de la capitale, qui a été défait pour la première fois (0-2) sur sa pelouse en Ligue 1 cette saison. Ils ont été toutefois réconfortés par Kylian Mbappé après la rencontre, qui n’a pas hésité à leur signer des autographes.



Cette semaine, l’ex-femme de Kanye West a assisté à deux matchs de football. Jeudi dernier, elle était déjà présente à l’Emirates Stadium pour assister à l’élimination d’Arsenal en Ligue Europa par le Sporting Portugal (1-1, 3-5 aux t.a.b.).



Kim Kardashian est l'une des personnalités les plus célèbres au monde. Grâce à l'émission Keeping Up With The Kardashians, elle s'est imposée comme l'une des stars de Hollywood. Récemment, Kim a été vue à des matchs de foot, attirant l'attention des fans.