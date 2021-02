Koalack: trois amis condamnés à 10 ans de travaux forcés pour vol

Trois jeunes, Oussseynou Awad, Djiby Thiam et Mamadou Bachir Niang, ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés par la Chambre criminelle du tribunal de Koalack (centre). Ils avaient braqué un magasin à Koungheul à 150 kilomètres de Kaolack.



Les faits remontent au 19 septembre 2016. Les mis en cause, accompagnés de 4 autres complices, ont braqué un magasin. A bord d’un véhicule immatriculé BJ-L2299, pris en location, ils ont emporté le coffre-fort qui pèse près de 500 Kg, des cartes de crédit d’une valeur de 4,3 millions et deux sacs de poivre, avant de fondre dans la nature.



Selon L’Observateur qui donne l’information, le propriétaire du véhicule, El Hadji Ibrahima Wane Diop, est resté des jours sans nouvelles de Djiby Thiam, l’un des mis en cause à qui il a loué sa voiture.



Quelques jours après, ce dernier décide de répondre au téléphone, il informe au sieur Diop que son véhicule a été garé à la station-service de Kanda Fodé Bayo, à la sortie de Koalack. Sur place, le propriétaire y retrouve son véhicule en piteux état, avec des armes blanches à l’intérieur.



Intrigué, il se rend à la gendarmerie pour leur faire part de sa découverte. L’enquête ouverte a permis de mettre la main sur les braqueurs.