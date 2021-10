Koki: Matar déféré au parquet de Louga pour menaces de mort et actes de violences contre son père

La famille Wade sise dans le quartier de « Deggo » à Koki, fatiguée des multiples actes de violences de Matar Wade l’a traîné en justice. Ce dernier, qui menait toujours la vie dure à son père a été arrêté. Habitué des faits, il sautait sur la moindre occasion pour s’en prendre publiquement son propre père.



Dans la soirée du lundi dernier vers 21 heures, son père Mamadou Wade avait interdit à sa fille Fatou Ba Wade de se laver dans la salle de bain.



Cette dernière est allée se lamenter auprès de son frère Matar Wade qui se trouvait dans sa chambre au moment des faits. Pour manifester son soutien à sa petite sœur, il s’en est pris à son père en le traitant de tous les noms d’oiseau, allant jusqu’à l’insulter et proférer contre lui des menaces de mort devant tous les membres de la famille.



Le lendemain, très affecté par les insultes et les menaces de son fils à son encontre, Mamadou Wade a décidé de porter plainte contre son fils. Finalement, ce dernier a été arrêté puis déféré au parquet de Louga pour menaces de mort, violence et voie de fait et injures publiques.