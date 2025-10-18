Kolda : L’UDAFC plaide pour le respect intégral des droits des femmes et une société plus juste, plus humaine

L’Union Diocésaine des Associations de Femmes Catholiques (UDAFC) de Kolda a célébré ce week-end son 20ᵉ anniversaire, marquant deux décennies d’engagement en faveur de la solidarité, de la promotion des droits des humains et du développement communautaire. À cette occasion, la présidente de l’union, Madame Simone Ndecky Malou, a lancé un vibrant plaidoyer pour le respect intégral des droits des femmes et la construction d’une société plus juste et plus humaine.



Dans son discours, Mme Malou a rappelé que de nombreux défis interpellent encore les femmes, tant sur le plan social, économique que spirituel. Elle a invité ses « sœurs catholiques » à œuvrer partout pour la justice, l’équité et la dignité, tout en poursuivant la noble mission de construction de l’Église et de promotion de la paix.



Soucieuse des problématiques de santé qui touchent les femmes, la présidente a également souligné l’implication active de l’UDAFC dans la lutte contre les cancers féminins. C’est dans ce cadre qu’un dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi qu’une journée de don de sang, ont été organisés en marge des festivités du jubilé.



L’occasion a aussi permis de revenir sur le chemin parcouru par l’union depuis sa création. Aujourd’hui forte de 14 associations membres, l’UDAFC s’est dotée d’une dynamique organisationnelle renforcée, avec la mise en place de Groupements d’Intérêt Économique (GIE) œuvrant pour l’autonomisation des femmes et la souveraineté alimentaire.



Mme Malou a salué « le travail important abattu par les membres » de l’union et a appelé à poursuivre l’engagement collectif afin de bâtir une communauté plus solidaire, où chaque femme joue pleinement son rôle dans le développement du pays.



« Notre combat est celui de la dignité, de la justice et de l’humanité. Ensemble, continuons à semer l’espérance et à bâtir une société plus fraternelle », a conclu la présidente de l’UDAFC.