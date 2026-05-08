Mac de Foundiougne : la Direction générale de l’Administration pénitentiaire dément tout suicide d’une femme détenue

La Direction générale de l’Administration pénitentiaire a tenu à apporter des éclaircissements après les informations relayées ce vendredi par plusieurs organes de presse au sujet d’un supposé suicide d’une détenue à la Maison d’arrêt et de correction de Foundiougne.



Dans un communiqué, elle informe ‘qu’aucun cas de suicide impliquant une femme détenue n'a été enregistré à la Maison d'arrêt et de correction de Foundiougne”. La Direction de préciser qu'il “n'existe présentement aucune femme écrouée dans cet établissement”.



Par ailleurs, elle précise qu’il ne s'agit pas d'un “condamné à 20 ans de réclusion, mais d'un détenu provisoire de sexe masculin, décédé dans la nuit du 6 au 7 mai 2026 au district sanitaire de Foundiougne dont les circonstances exactes du décès sont actuellement en cours d'investigation”.



Face à cette situation, la Direction générale de l’Administration pénitentiaire invite les “organes de presse à faire preuve de rigueur dans le traitement de ces sujets sensibles” et à “privilégier la vérification des informations avant toute diffusion”.



Enfin, elle réaffirme son engagement à informer régulièrement et en toute “transparence sur la situation des établissements pénitentiaires”.