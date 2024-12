Kolda : des produits interdits d'une valeur supérieur à 10 milliards F Cfa incinérés

Des produits prohibés et de faux billets d’une contre-valeur de plus de 10 milliards de francs CFA ont été incinérés mardi, par la subdivision régionale des douanes de Kolda (sud). Il s’agit de 700 kilogrammes de chanvre indien d’une contre-valeur de 42 millions, de 3,7 tonnes de médicaments contrefaisants d’une contre-valeur de 63 millions, d’un lot de cigarettes d’une valeur de 17 millions et de billets noirs d’une contre-valeur de 10 milliards 200 millions, a déclaré le colonel Malang Diédhiou, chef de la subdivision des douanes de la zone Sud. Tous ces produits interdits ont interdits ont été saisis par la Douane courant 2023-2024.



« Faute d’installations appropriées », les 108, 7 kilogrammes de cocaïne « feront l’objet d’incinération à Dakar», a fait savoir le colonel Diédhiou.



Le colonel Malang Diédhiou a salué le travail effectué par les différentes forces de défense et sécurité, avant de réaffirmer la volonté de la Douane de barrer la route aux faussaires et aux trafiquants.



« En dehors des mesures particulières prises par la hiérarchie et la collaboration entre FDS [Forces de défense et de sécurité], je déclare ici que nous ne sommes plus jamais que déterminés à barrer la route aux faussaires et aux délinquants », a martelé le colonel Diédhiou et repris par L'Aps.