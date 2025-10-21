Kolda : l’OCRTIS saisit 47 kg de chanvre indien abandonnés après une course-poursuite

La Brigade régionale des stupéfiants de Kolda, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a saisi dans la nuit du 18 octobre un lot de 47 kilogrammes de chanvre indien abandonné par un trafiquant en fuite.



Selon les enquêteurs, « l’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état du passage d’une moto transportant deux sacs suspects en direction de Médina Yoro Foula. Vers minuit, les agents positionnés sur les axes stratégiques ont repéré la motocyclette. Malgré les sommations d’arrêt, le conducteur a refusé d’obtempérer et a pris la fuite, abandonnant son engin et les sacs qu’il transportait. »



La vérification du contenu a permis de découvrir du chanvre indien soigneusement emballé. La pesée a révélé une quantité totale de 47 kilogrammes. La moto, munie d’une plaque d’immatriculation, a également été saisie, et une enquête est en cours pour identifier le propriétaire et retrouver le mis en cause.



Cette saisie s’inscrit dans la stratégie de l’OCRTIS visant à renforcer la surveillance des axes de trafic et à freiner la circulation de stupéfiants dans le sud du pays.