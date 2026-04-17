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Serie A : Assane Diao sort sur blessure contre Sassuolo



Serie A : Assane Diao sort sur blessure contre Sassuolo
L’attaquant sénégalais Assane Diao s’est de nouveau blessé ce vendredi lors de la 33e journée de Serie A, opposant Sassuolo à Côme (2-1).
 
Titulaire au coup d’envoi, l’ailier de Côme a dû quitter ses coéquipiers à la 60e minute de jeu, après s’être visiblement blessé.
 
Pour l’instant, la nature exacte de la blessure n’a pas été communiquée. Cette nouvelle alerte intervient toutefois à un moment important de la saison, à quelques mois de la Coupe du monde 2026.
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Moussa Ndongo

Vendredi 17 Avril 2026 - 21:14


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