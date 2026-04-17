Serie A : Assane Diao sort sur blessure contre Sassuolo

L’attaquant sénégalais Assane Diao s’est de nouveau blessé ce vendredi lors de la 33e journée de Serie A, opposant Sassuolo à Côme (2-1).



Titulaire au coup d’envoi, l’ailier de Côme a dû quitter ses coéquipiers à la 60e minute de jeu, après s’être visiblement blessé.



Pour l’instant, la nature exacte de la blessure n’a pas été communiquée. Cette nouvelle alerte intervient toutefois à un moment important de la saison, à quelques mois de la Coupe du monde 2026.