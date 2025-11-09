Kolda : la mairie injecte plus de 14 millions FCFA en fournitures pour soutenir ses écoles

La municipalité de Kolda a procédé, ce samedi 8 novembre, à la remise symbolique de fournitures scolaires destinées aux établissements préscolaires et élémentaires de la commune. La cérémonie, tenue à l’hôtel de ville, a enregistré la présence du secrétaire général de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, ainsi que des représentants des associations de parents et de mères d’élèves.



Estimé à plus de 14 millions de francs CFA, cet appui annuel s’inscrit dans la politique de la mairie visant à accompagner le secteur de l’éducation, une compétence transférée aux collectivités territoriales. La 5ᵉ adjointe au maire chargée de l’Éducation, Madame Maïmouna Ngoné Badji, a rappelé l’importance de cet investissement pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.



« Nous souhaitons que ce soutien parvienne aux véritables ayant-droits et qu’il soit utilisé à bon escient », a insisté Mme Badji, appelant à une gestion rigoureuse et transparente du matériel distribué.



Représentant l’IEF, l’inspecteur Aliou Cissé a salué l’engagement de la mairie, soulignant qu’il contribue au renforcement du capital humain, un pilier majeur de l’agenda national de transformation systémique du Sénégal à l’horizon 2050.



Du côté des parents d’élèves, la satisfaction est palpable. Les associations se disent soulagées par cet appui qui, selon elles, vient alléger les charges financières auxquelles les familles sont confrontées en ce début d’année scolaire.



Ce soutien renouvelé de la mairie de Kolda constitue ainsi un souffle important pour les établissements scolaires et un geste fortement apprécié par les acteurs de l’éducation.



