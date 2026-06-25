Grand-Yoff : deux présumés trafiquants de drogue arrêtés, plus de 6 kg de chanvre indien saisis

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, le 18 juin 2026, à l’interpellation de deux individus pour trafic intérieur, offre et cession de stupéfiants.



Selon la Police nationale, les deux suspects, déjà connus des services de sécurité pour des faits similaires, ont été arrêtés à la suite d’un renseignement faisant état d’un trafic de drogue dans le secteur de « Khar Yalla » , plus précisément au marché communément appelé « Gang ».



Au cours de l’opération, l’un des mis en cause, ayant aperçu les policiers, a tenté de prendre la fuite avant de se réfugier dans une concession. Poursuivi par les agents, il a été intercepté alors qu’il sortait précipitamment d’une chambre dans l’intention d’escalader le mur de clôture.



La fouille corporelle effectuée sur le suspect a permis de découvrir une somme d’argent en sa possession. La perquisition de la chambre qu’il occupait a conduit à la saisie d’un sachet contenant six kilogrammes de chanvre indien. Entendu par les enquêteurs, l’intéressé a toutefois nié être le propriétaire de cette drogue.



Les investigations se sont poursuivies et ont abouti à l’arrestation d’un second suspect. Ce dernier détenait un paquet renfermant 125 grammes de chanvre indien. Il a déclaré aux enquêteurs avoir acheté la marchandise auprès d’un individu inconnu rencontré dans la rue.



Au total, les policiers ont saisi 6,125 kilogrammes de chanvre indien ainsi que des fonds dont le montant n’a pas été précisé. Les produits et l’argent ont été placés sous scellés.



À l’issue de l’enquête, les deux mis en cause ont été déférés devant le parquet pour répondre des faits qui leur sont reprochés.