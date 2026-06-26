New York : Absa Faye explore des pistes de coopération pour améliorer la santé des mères et des enfants au Sénégal

En marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a pris part à New York à plusieurs rencontres consacrées à la santé maternelle et infantile, réunissant experts et partenaires internationaux autour des enjeux liés à la protection des mères et des enfants.



Dans une publication sur sa page Facebook, Mme Faye a souligné que ces “échanges ont ouvert des perspectives de collaboration dans les domaines de la santé reproductive, de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, et de l'appui aux programmes de santé communautaire, autant de priorités essentielles pour les femmes et les enfants les plus fragiles.”



Au cours de son séjour, Absa Faye a également visité le Mount Sinai Hospital, désigné pour la quatrième année consécutive comme le meilleur hôpital de New York.



“Cette immersion au sein d'une institution d'excellence m'a permis de découvrir des approches à la fois innovantes et profondément humaines de la prise en charge de la mère et de l'enfant, et d'identifier des passerelles concrètes avec les acteurs de la santé au Sénégal”, a-t-elle indiqué.



“La santé de nos mères et de nos enfants est une responsabilité collective, qui transcende les frontières”, a ajouté Absa Faye.



Enfin, la Première Dame a rappelé que la santé des mères et des enfants constitue une responsabilité collective qui dépasse les frontières, avant de remercier les équipes du Mount Sinai Hospital et l’ensemble des partenaires pour leur accueil et leur engagement en faveur d'une santé maternelle et infantile digne et accessible à toutes et à tous.