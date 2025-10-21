Kolda : le Conseil national de la Maison des éleveurs appelé à renforcer la sensibilisation sur la Fièvre de la Vallée du Rift

Le Conseil national de la Maison des éleveurs est invité à jouer pleinement son rôle dans la sensibilisation de ses membres sur les mesures préventives contre la Fièvre de la Vallée du Rift. L’appel a été lancé ce lundi 21 octobre à Kolda par le Directeur régional de l’élevage et des productions animales, Dr Mamadou Lamine Diallo, à l’occasion de l’ouverture d’un atelier de renforcement de capacités des membres de ce conseil venus des régions du centre et du sud du pays.



Selon le directeur régional, la maladie représente une menace réelle pour le cheptel et la santé publique. D’où la nécessité, a-t-il insisté, « d’intensifier la communication auprès des éleveurs sur les gestes de prévention et les bonnes pratiques d’hygiène pour éviter sa propagation ».



Pendant deux jours, les participants vont suivre une formation axée sur le leadership, la gouvernance organisationnelle et l’engagement stratégique des organisations pastorales. L’objectif, selon Dr Diallo, est de doter ces leaders d’outils leur permettant de mieux jouer leur rôle au sein du Conseil national de la Maison des éleveurs et de contribuer efficacement au développement du secteur.



Par ailleurs, cet atelier servira également de cadre d’échanges sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, un enjeu majeur pour la stabilité et la cohésion dans les zones rurales.



Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités du secteur de renforcer la résilience des acteurs pastoraux face aux défis sanitaires et socioéconomiques qui affectent le monde de l’élevage.

