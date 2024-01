Kolda: le procès de l'affaire de détournement présumé de 50 millions de FCFA du Pasme renvoyé

Le procès concernant le détournement présumé de 50 millions de FCFA au sein du Projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant (Pasme) à Kolda a été renvoyé au 4 mars prochain. Le Tribunal de grande instance de Kolda a renvoyé l'affaire en raison de l'absence de témoins clés et de la partie civile.



Le scandale financier, qui a éclaté en juin 2020, avait impliqué la Région médicale de Kolda. La somme détournée, provenant des six milliards du Pasme octroyés par l'Agence française de développement (Afd), s'élevait à 50 millions de FCFA. L'ex-gestionnaire M. B., considéré comme le suspect principal, avait été arrêté par la Gendarmerie le 10 juin 2020 et placé en détention préventive à la prison de Kolda.



Depuis son arrestation, l'enquête visant à déterminer toutes les personnes impliquées dans cette affaire avait été en cours. L'ex-gestionnaire M.B. reste en détention en attendant la date fixée pour le procès, maintenant programmé pour le 4 mars, renseigne L'Observateur.