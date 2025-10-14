Kolda : les acteurs du secteur privé en concertation pour dynamiser le développement économique local

La capitale du Fouladou accueille depuis lundi, une concertation territoriale de deux jours consacrée au développement du secteur privé. Cette rencontre, organisée dans le cadre du processus d’élaboration et de mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l’investissement (SNDSPI), vise à recueillir les préoccupations, propositions et contributions des acteurs économiques locaux pour enrichir cette stratégie nationale.



Selon Gnamby Sonko, conseiller technique à la Direction du développement du secteur privé du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ces travaux s’inscrivent dans la dynamique des concertations régionales prévues dans le pôle territorial de la Casamance. Ils portent sur des thématiques majeures telles que l’accès à la matière première pour les entreprises agroalimentaires, notamment celles opérant dans la transformation de l’anacarde, de l’arachide et des fruits et légumes, mais aussi sur la sécurisation du foncier, l’amélioration de l’environnement des affaires et l’accompagnement de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.



Les participants débattent également de sujets cruciaux comme le financement de l’investissement privé local, le développement du transport et de la logistique, ainsi que des conditions de compétitivité des entreprises régionales.



Pour M. Sonko, ces concertations sont essentielles pour bâtir un secteur privé fort et inclusif : « L’objectif est de favoriser l’émergence d’un tissu économique local performant, capable de tirer la croissance et de générer la prospérité dans toutes les régions du pays », a-t-il déclaré.



Les acteurs du secteur privé de Kolda (sud) ont, pour leur part, salué cette démarche participative et ont exprimé leurs attentes en matière d’accès au financement, de formation professionnelle, de facilitation des procédures administratives et de valorisation des ressources locales.



Cette initiative marque une étape importante vers la construction d’une stratégie nationale plus adaptée aux réalités territoriales et à la promotion d’un développement économique équilibré à l’échelle du Sénégal.

