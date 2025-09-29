Kolda : les acteurs territoriaux appelés à régulariser l’exploitation des carrières

Une randonnée pédestre a servi de cadre, le week-end dernier, pour sensibiliser les acteurs territoriaux de Kolda sur la nécessité de régulariser l’exploitation des carrières. L’initiative émane de la Direction régionale de l’énergie et des mines, en partenariat avec les autorités administratives



Selon le Directeur régional de l’énergie et des mines, Pascal Faye, la région de Kolda compte actuellement 33 carrières, mais une seule répond aux normes exigées par la réglementation en vigueur. « Une telle situation ne permet pas aux collectivités territoriales de tirer pleinement profit de cette ressource », a-t-il souligné.



Face à ce constat, M. Faye a insisté sur le respect du Code minier, rappelant que l’exploitation anarchique des carrières prive l’État et les collectivités de recettes importantes, tout en exposant l’environnement à des risques de dégradation. Un appel relayé par l’adjoint au Gouverneur de Kolda, Bonaventure Kalamo, qui a exhorté les exploitants à se conformer aux dispositions légales .



Le ministère de tutelle a d’ailleurs fixé un délai de 60 jours pour permettre aux exploitants de régulariser leur situation. Passé ce délai, des mesures coercitives pourraient être prises à l’encontre des récalcitrants.



Par cette campagne de sensibilisation inédite, les autorités espèrent responsabiliser les acteurs et garantir une exploitation durable des carrières, au service du développement économique et social de la région.