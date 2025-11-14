Kolda : les acteurs territoriaux se dotent d’outils de communication pour intensifier la lutte contre la fièvre de la Vallée du Rift et le Mpox

La région de Kolda renforce son dispositif de prévention et de communication face aux épidémies émergentes. Le Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) a lancé, ce vendredi 14 novembre, un atelier de deux jours dédié à la production d’outils radiophoniques et digitaux portant sur la fièvre de la Vallée du Rift, le Mpox, ainsi que sur le Programme élargi de vaccination (PEV).



Lors de l’ouverture, le Directeur régional de la Santé, Dr Yaya Baldé, a souligné l’importance de cet atelier dans la stratégie régionale de sensibilisation. « Il s’agit de doter la région de supports de communication adaptés à notre contexte socioculturel pour atteindre nos cibles que sont les populations », a-t-il déclaré, mettant en exergue la nécessité d’une approche inclusive et contextualisée.



Le Dr Baldé a également insisté sur le renforcement de la dynamique One Health, un concept qui prône l’interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale. « Si l’environnement n’est pas préservé, l’homme et l’animal ne seront pas en bonne santé », a-t-il rappelé, estimant que cette vision intégrée est essentielle pour améliorer les indicateurs sanitaires de la région.



La collaboration avec la presse a aussi été saluée par l’autorité sanitaire, qui considère les médias comme des partenaires indispensables dans la diffusion des messages de prévention.



Prenant la parole à son tour, Mamadou Gano, point focal de l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD), a réaffirmé l’engagement de sa structure à accompagner pleinement cette campagne de communication. « Nous restons mobilisés pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés », a-t-il assuré, soulignant la responsabilité des journalistes dans la sensibilisation communautaire.

