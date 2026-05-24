Kolda : les ambassadeurs de la santé mentale en première ligne pour la prévention en milieu scolaire

À Kolda, les ambassadeurs de la santé mentale ont lancé un appel fort en faveur de la prévention pour limiter la survenue des maladies psychiques chez les adolescents. Cette recommandation a été formulée ce samedi 23 mai, à l’occasion de la finale de la compétition inter-écoles pour la promotion de la santé mentale organisée par Enda Jeunesse Action.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Porte-monnaie des enfants », mis en œuvre avec l’appui du partenaire hollandais Kinderspostzegels. À travers cette activité, les organisateurs entendent sensibiliser les élèves, les parents et les acteurs éducatifs sur les enjeux liés à la santé mentale en milieu scolaire.



Prenant la parole lors de la cérémonie, la présidente du projet et du club de santé mentale du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, Diariatoula Fall, a insisté sur la nécessité d’être attentif aux signes de détresse psychologique chez les jeunes.



« Derrière le silence d’un adolescent se cache parfois une blessure », a-t-elle déclaré, invitant les parents ainsi que les acteurs de l’éducation à faire preuve de vigilance, particulièrement en cette période de fin d’année scolaire marquée par les compositions et les examens.



Selon elle, la prévention demeure la meilleure stratégie pour éviter l’aggravation des troubles psychologiques chez les jeunes apprenants. Elle a ainsi encouragé le dialogue au sein des familles et des établissements scolaires afin de mieux accompagner les élèves confrontés à des difficultés émotionnelles ou sociales.



Revenant sur cette première édition du tournoi inter-écoles, Diariatoula Fall a dressé un bilan « satisfaisant » de l’activité. Elle estime que la compétition a constitué un véritable cadre d’échanges et de sensibilisation autour de la santé mentale.



« La compétition a permis de lever les tabous sur la problématique. Des élèves ont exprimé leurs souffrances et proposé des solutions pour accompagner leurs camarades en difficulté », a-t-elle souligné.



La responsable du projet a également salué l’engagement des clubs de santé implantés dans les écoles partenaires. D’après elle, ces structures jouent un rôle essentiel dans la détection précoce des cas de détresse psychologique et dans le référencement des élèves vers Enda Jeunesse Action pour une prise en charge adaptée.