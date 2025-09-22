Kolda : un adolescent poignardé à mort lors d’une rixe en marge du Kankourang

Un adolescent de 16 ans, identifié sous les initiales A.W.B, a été poignardé à mort à Kolda (sud). La scène s'est déroulée dans le quartier Sikilo, à proximité de la pharmacie, à l'issue d'une violente bagarre qui aurait éclaté lors d'une sortie traditionnelle du Kankourang.



L'auteur présumé du crime est un jeune homme de 19 ans, I. Seye. Celui-ci, déjà connu des services de police, appartiendrait au gang délinquant "Colombie". Il aurait commis les faits sous l'emprise de stupéfiants. Il a été arrêté en même temps que d'autres jeunes.



Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de cette tragédie.