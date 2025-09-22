Kolda : un adolescent poignardé à mort lors d’une rixe en marge du Kankourang

Un adolescent de 16 ans, identifié sous les initiales A.W.B, a été poignardé à mort à Kolda (sud). La scène s'est déroulée dans le quartier Sikilo, à proximité de la pharmacie, à l'issue d'une violente bagarre qui aurait éclaté lors d'une sortie traditionnelle du Kankourang.
L'auteur présumé du crime est un jeune homme de 19 ans, I. Seye. Celui-ci, déjà connu des services de police, appartiendrait au gang délinquant "Colombie". Il aurait commis les faits sous l'emprise de stupéfiants. Il a été arrêté en même temps que d'autres jeunes.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de cette tragédie.
L'auteur présumé du crime est un jeune homme de 19 ans, I. Seye. Celui-ci, déjà connu des services de police, appartiendrait au gang délinquant "Colombie". Il aurait commis les faits sous l'emprise de stupéfiants. Il a été arrêté en même temps que d'autres jeunes.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de cette tragédie.
Autres articles
-
Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : de retour à Dakar, Waly Seck se livre aux enquêteurs
-
Réponse de Wave aux critiques sur la contribution fiscale des operateurs de transfert d’argent
-
Rutel : le FRAPP dénonce la loi sur la taxe des transferts d'argent et appelle à la mobilisation
-
Urgent : Inondations à Bakel, routes coupées et établissements scolaires inondés
-
« Le banquier sénégalais est archaïque », Seydou Boucoum (économiste)