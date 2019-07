Kolda : un infirmier-militaire se reconvertit en « avorteur clandestin »

Un infirmier militaire à la retraite a été arrêté par la police de Kolda, en haute-Casamance, dans le sud du Sénégal. A. Diao qui s’est converti en « avorteur clandestin », aidait les femmes et les filles enceinte à l’interrompre leur grossesse moyennant 75 000 à 15 000 F Cfa, selon l’âge de la grossesse.



Après avoir décroché des rangs du Commandement militaire, l’infirmier à la retraite s’est mis à la disposition des agents de la Senelec de Kolda qu’il offrait ses services en qualité d’infirmier. Mais, parallèlement à cette fonction, le vieil infirmier militaire aidait les femmes à mettre à terme leur grossesse.



Suite à un piège tendu par la police à l’aide d’une jeune femme qui prétendait être enceinte et qui demandait de ses services, le vieux a été arrêté mercredi dernier dans sa clinique clandestine. Interrogé, il reconnaît les faits et révèle aux enquêteurs que, depuis 2000, il pratique l’avortement à Kolda. Il a été déféré vendredi 5 juillet puis placé en garde à vue.