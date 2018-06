Korité-2018 : la "prêche" d’ Abdoul Mbaye

En enfilant le boubou d’Imam, Abdoul Mbaye de rappeler que : «Le mois de Ramadan nous apprend à mieux vivre et à mieux vivre ensemble. Puisse Dieu agréer nos prières et dévotions. Puisse-t-il aussi nous laisser longtemps sur cette voie qui doit être celle de tout bon croyant au-delà d'un seul mois. Puisse-t-il couvrir de paix notre cher Sénégal et le Monde ».

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye s’est adressé aux musulmans Sénégalais à l’occasion de la fête de la Korité célébrée ce vendredi 15 juin 2018. Le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) de déclaré que : «Le mois de Ramadan de l'an H 1439 s'est achevé, la communauté musulmane s'est efforcée de suivre les recommandations prescrites par notre religion : le jeûne, les prières et dévotions pour implorer le pardon de Allah (swt) et appeler Sa grâce et Sa miséricorde sur chacun d'entre nous».