Korité 2025 : L’ASPA annonce une visibilité du croissant lunaire au Sénégal dès le 30 mars

L’Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA) a donné des informations sur la visibilité lunaire. Dans un communiqué, l’ASPA précise que la conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Samedi 29 mars 2025 à 10h 58mn UTC, moment qui marque la fin d'un tour de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau tour. La lune sera à environ une distance de 365 561 km de la Terre à la veille de son périgée (le point de son orbite le plus proche de la terre).



Ce jour a la particularité de coïncider avec une éclipse solaire partielle visible au Sénégal avec seulement 3,7% d'obscurité maximale, commençant à 9h 11mn pour se terminer à 10h 7mn. Le maximum est atteint à 9h 38mn. Ce n'est pas une éclipse spectaculaire.



Samedi 29 mars: La Lune se couchera à 19h 38mn alors que le soleil se couchera à 19h 22mn. La Lune alors âgée seulement de 8h 40mn avec une surface éclairée de moins de 1%, ne sera pas visible au Sénégal même avec des moyens d'observations pointus.



Dimanche 30 mars: La Lune se couchera à 20h 39mn, soit 1h 17mn après le Soleil qui se couche à 19h 22mn. Elle sera alors âgée de 1j 8h 24mn et sa surface éclairée sera de 3% avec une altitude de 14°.



Le croissant lunaire sera observable à l'œil nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé.