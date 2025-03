Korité à Kolda : l'imam de la CMS appelle à la paix et au développement

À l’occasion de la célébration de la Korité, l’imam de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) de Kolda, Aboubacry Diaw, a délivré un message fort à l’endroit des fidèles musulmans. Dans son sermon prononcé ce dimanche, après la prière, il a insisté sur l’importance de la paix, du développement et de la gestion durable des ressources naturelles.

Soulignant la nécessité d’une utilisation équitable des richesses naturelles du pays, l’imam a rappelé que les revenus issus de leur exploitation doivent bénéficier au peuple souverain. Il a également mis en garde contre les actions humaines néfastes à l’environnement, plaidant pour un engagement collectif en faveur de la préservation de la nature.

Sur le plan politique, il a exhorté les dirigeants à privilégier les nominations basées sur la compétence et le mérite, condamnant fermement le népotisme dans la distribution des responsabilités publiques. Selon lui, une gestion équitable et transparente des affaires publiques est essentielle pour garantir un Sénégal prospère et stable.

En conclusion, l’imam a prié pour un pays uni, en paix et en plein essor économique, appelant chaque citoyen à jouer un rôle actif dans la construction d’une nation harmonieuse et juste.