Korité à l’UCAD : l’imam Oumar Sall alerte sur la « dépravation des mœurs »

La mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a accueilli, vendredi 20 mars 2026, de nombreux fidèles venus accomplir la prière de la Eid al-Fitr (Korité), marquant la fin du mois béni de Ramadan.



La prière a été dirigée par l’imam Oumar Sall, qui a consacré une partie de son sermon à la situation morale de la société. Le guide religieux a exprimé son inquiétude face à ce qu’il considère comme une perte progressive des valeurs.



« Notre société est en décadence. Tout ce qu’il y avait de bien, de pieux et de croyance en Dieu commence à disparaître. Il y a une dépravation des mœurs, de la débauche et des maladies qui sont apparues à cause de certains fléaux : le mensonge, le vol, l’adultère et l’homosexualité », a-t-il déclaré.



L’imam a également interpellé les autorités sur leur responsabilité dans la préservation des valeurs morales. « Il incombe au gouvernement d’œuvrer à la préservation des valeurs morales et de combattre les déviances liées à la perversion sexuelle en prenant toutes les mesures nécessaires pour endiguer ces fléaux », a-t-il soutenu.



Dans son message, il a aussi demandé de protéger la jeunesse, qu’il considère comme l’avenir du pays. « Il est du devoir du gouvernement, des institutions et de tous les citoyens de travailler pour la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale. Cela passe notamment par la réalisation de la justice sociale », a exhorté l’imam de la mosquée de l’UCAD.