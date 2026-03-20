Korité à la mosquée de Balacoss : l’imam Abdallah Sall dénonce l’homosexualité et appelle à l’unité autour du croissant lunaire

La mosquée de Balacoss, à Saint-Louis, a accueilli ce vendredi 20 mars 2026 la prière de la Eid al-Fitr (Korité), célébrant la fin du mois béni de Ramadan. La prière a été dirigée par l’imam Serigne Abdallah Sall.



Dans son sermon, le religieux est revenu sur plusieurs questions d’actualité nationale, notamment le débat autour de l’homosexualité au Sénégal.



« Le problème de l’homosexualité est très grave. Ils (homosexuels) n’ont pas seulement cette grave maladie (VIH), mais ils se permettent aussi de la partager. Ils sont maudits et veulent détruire la société. C’est une abomination », a-t-il déclaré.



L’imam a également abordé les divergences souvent constatées dans la célébration des fêtes religieuses au Sénégal, notamment la Korité et la Tabaski.



« Le prophète Mouhamed nous a demandé de célébrer la Korité lorsque nous voyons la lune ou lorsque nous disposons d’informations fiables sur son apparition. Les Sénégalais doivent suivre les recommandations du prophète », a exhorté Serigne Abdallah Sall, appelant à davantage d’unité dans l’observation du croissant lunaire.