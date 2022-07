Koulibaly, Mertens, Dybala... : Naples n'a plus aucun secret sur le mercato

Leader de Serie A une partie de la saison dernière, Naples a finalement conclu l'exercice 2021-2022 à la 3e place. Les Partenopei disputeront la Ligue des champions la saison prochaine, mais restent sur une saison blanche. Forcément, Aurelio De Laurentiis, le président du club napolitain, espère mieux. Et pour cela, il est prêt à mettre la main à la poche. D'autant que ses joueurs sont très courtisés. Ce samedi, Luciano Spalletti, l'entraîneur des Azzurri, accompagné par Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, a fait un gros point sur les dossiers chauds du mercato napolitain.



Le coach a tout d'abord évoqué les cas Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz et Dries Mertens. Les deux premiers, piliers du onze napolitain, seront en fin de contrat l'été prochain. Le troisième, cité du côté de l'Olympique de Marseille, est libre de tout contrat. «Le club fait des propositions de contrat importantes, notre volonté est qu'ils restent nos joueurs, mais après il faudra voir. Le classement de l'année dernière appartient au passé, nous repartons tous de zéro et il y a des équipes qui se renforcent. Nous devons rester attentifs à ce qui se passera sur le marché», a commencé l'entraîneur toscan.



Navas en deuxième gardien ?

Le dossier du gardien de but a également été évoqué. En fin de contrat, malgré des prestations abouties l'an passé, le Colombien David Ospina a refusé une offre de prolongation («Nous voulions garder Ospina, nous lui avons fait une cour impitoyable, mais il a choisi une voie moins technique et plus économique», dira le directeur sportif du Napoli). Il est en route pour Al Nassr. Alors que Keylor Navas, barré par Gianluigi Donnarumma au PSG, a été sondé, Luciano Spalletti a témoigné de sa confiance en Alex Meret. Le portier de 25 ans arrivera en fin de contrat l'été prochain. «Meret a fait des erreurs comme d'autres gardiens, pour moi il est très fiable, c'est un gardien de but international. Il s'entraîne sur les points qu'il doit améliorer. Mais nous avons besoin de deux gardiens pour jouer à un haut niveau», a poursuivi Spalletti.



Avant d'évoquer l'épineux cas Koulibaly. Comme à chaque mercato, le défenseur central international sénégalais est courtisé par de nombreux clubs. Sauf que cet été, Kalidou Koulibaly arrive dans sa dernière année de contrat. Du côté de Naples, on a mis les petits plats dans les grands pour le convaincre de rester. Le FC Barcelone et la Juventus savent à quoi s'en tenir. «Nous avons déjà préparé Koulibaly pour le brassard de capitaine extra-large, celui d'Insigne ne lui convenait pas. De temps en temps, je parle à mes joueurs, donc je lui parle à lui aussi», s'est exprimé Spalletti, rejoint quelques instants plus tard par son directeur sportif, Cristiano Giuntoli.



Kalidou Koulibaly a reçu «une proposition qu'il ne peut pas refuser»

«Aucune offre officielle n'est arrivée pour Koulibaly de la part d'autres clubs, mais son contrat va expirer et pour nous il représente tellement, nous parlons tous les jours avec lui. Aurelio De Laurentiis lui a fait une offre qu'il ne peut pas refuser : 6 millions d'euros nets pour les cinq prochaines années, soit 60 millions bruts, avec une reconversion comme entraîneur au club car il a toujours été une personne exceptionnelle sur et en dehors du terrain», a déclaré le DS napolitain, sous le charme du champion d'Afrique 2021.



Sur les autres dossiers clés, le directeur sportif n'a pas gardé sa langue dans sa poche. «Avec Fabian Ruiz, nous avons une relation extraordinaire, il est amoureux de Naples. Nous en parlons avec son agent, mais nous voulons le garder : aucune offre n'est arrivée et nous n'en avons pas fait. Il regarde autour de lui et décide ensuite de ce qu'il faut faire : le vendre au meilleur prix ou augmenter notre offre». Sur le dossier de l'Espagnol, le club napolitain reste ouvert. Mais une décision doit être prise cet été, car le joueur de 26 ans sera libre l'été prochain.



Dries Mertens a refusé une offre du président

L'international belge Dries Mertens n'est plus lié à Naples depuis le dernier jour du mois de juin. Pourtant, le Napoli aimerait le conserver. Alors que des médias italiens racontaient ce jour que le joueur suivi par l'OM était prêt à faire des concessions pour rester sous les couleurs du SSC Napoli, quitte à baisser son salaire pour alléger les finances du club italien, le son de cloche est différent du côté de Giuntoli. «Je ne m'occupe pas de Mertens personnellement, c'est une affaire que Dries traite avec De Laurentiis. Le président lui a fait une offre importante d'environ 2,5 millions par an, mais elle n'a pas été acceptée».



Le directeur sportif de conclure que Paulo Dybala n'ira pas à Naples. «Nous n'avons jamais parlé, nous le considérons comme hors de portée et il parle à d'autres clubs». Bien que contesté, Alex Meret devrait lui prolonger. Lui qui sera en fin de contrat l'été prochain. «Meret restera volontiers avec nous, nous avons déjà trouvé un accord avec son agent et nous sommes en train de le formaliser.» Quant à Victor Osimhen, 18 fois buteur en 32 matches l'an passé, «nous avons de grandes attentes, nous n'attendons pas d'offres, il y a juste beaucoup de rumeurs, mais aussi beaucoup d'intérêts téléphoniques». Quant à Gerard Delofeu, rien de concret. Et Matteo Politano ? S'il veut partir, qu'il le dise, le club lui trouvera un point de chute. Limpide, transparent, le mercato de Naples.