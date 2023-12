Kounoune: un boucher déféré au parquet pour vol de bétail et d'abattage clandestin

Les habitants de Kounoune, localité du département de Rufisque, respirent enfin suite à l'arrestation du boucher à l'origine de plusieurs vols de bétail. Les gendarmes de la brigade de Sangalkam ont réussi à mettre la main sur cet individu, suspecté d'être l’auteur de ces crimes.



Selon les informations recueillies auprès de sources proches du parquet relayées par Rewmi Quotidien, le mode opératoire du mis en cause consistait à égorger et à dépecer des animaux volés dans des structures inachevées pour ensuite commercialiser la viande obtenue. Il aurait agi en collaboration avec son frère, actuellement en fuite.



Son arrestation intervient suite à une plainte déposée par le collectif des éleveurs. Après une enquête approfondie, le présumé voleur a été identifié comme M. F. Par la suite le boucher a été déféré au parquet de Dakar hier mardi dans la matinée. Il est accusé de « vol de bétail et d'abattage clandestin ».