Kristalina Georgieva, DG du FMI : « Il y avait de la dette cachée et les autorités sénégalaises y ont mis la lumière »

La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, est revenue ce jeudi sur la question de la « dette non déclarée » du Sénégal. Interrogée par un journaliste sénégalais lors d’une conférence de presse à Washington, elle a salué l’action des autorités sénégalaises.



« Je tiens d’abord à féliciter les autorités sénégalaises pour avoir mis au jour un important problème de fausse déclaration. Il y avait de la dette cachée, et elles y ont mis la lumière », a-t-elle déclaré.



Elle a précisé que l’évaluation de l’origine de cette situation, de son ampleur et des mesures à prendre a nécessité du temps, mais que désormais « nous avons une vision claire de la situation ».



Selon Mme Georgieva, une fois cette clarté obtenue, le Sénégal a sollicité un programme auprès du FMI, auquel l’institution a répondu immédiatement. « J’ai rencontré la délégation sénégalaise ici, et nous avons eu des discussions très constructives sur les objectifs possibles du programme et la manière de le mettre en œuvre », a-t-elle ajouté.



Elle a annoncé l’envoi imminent d’une équipe à Dakar, dès la fin des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, pour travailler sur le programme.



Kristalina Georgieva a conclu en soulignant le potentiel du pays : « Avec une bonne gestion, le Sénégal peut accomplir de grandes choses pour son peuple. Et vous en faites partie ».