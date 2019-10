Kylian Mbappé encore blessé

La poisse semble le poursuivre en ce début de saison. Kylian Mbappé, qui vient d'être rappelé en équipe de France pour les deux matches d'octobre (en Islande le 11 et face à la Turquie le 14 au Stade de France), n'est pas certain de pouvoir participer à ces rencontres. L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est de nouveau fait mal lors de sa première accélération mardi à Istanbul, face à Galatasaray (1-0) pour le deuxième match de Ligue des champions de son équipe.



Ce nouveau pépin ne serait pas trop grave mais a de fortes chances de l'empêcher de tenir sa place samedi pour la réception d'Angers (17h30). Et donc dans la foulée aussi avec l'équipe de France, lui qui a déjà manqué les deux matches de septembre à la suite de sa blessure à la cuisse gauche, contractée le 25 août dernier contre Toulouse (4-0) au Parc des Princes.



Le champion du monde 2018, qui n'a eu que deux semaines pleines de vacances l'été dernier, a repris samedi dernier à Bordeaux (1-0). Il a disputé une petite demi-heure, comme mardi, et s'est montré déterminant avec une passe décisive pour Neymar sur la seule réalisation parisienne du jour.



