Kylian Mbappé prend une énorme décision en pleine crise du PSG !

C’est une période difficile que traverse le PSG. Et forcément, Kylian Mbappé, qui fait partie des rares joueurs à pouvoir se regarder dans une glace en ce moment du côté de Paris, doit probablement très mal vivre cette situation. Une fin de saison un peu en roue libre, avec plusieurs mauvais résultats et surtout, un contenu plus qu’insuffisant proposé pendant les matchs. Il semble aussi y avoir une certaine démobilisation et un manque d’envie du côté de bon nombre de joueurs de l’effectif. Bref, peut-être une des pires périodes de l’ère QSI.



Ce qui ne devrait, pour l’instant, pas remettre en question les ambitions des décideurs qataris, qui restent impliqués à 100% dans le projet et espèrent toujours pouvoir ramener cette coupe aux grandes oreilles à Paris. En revanche, certains joueurs eux seraient un peu refroidis, et c’est le cas de Kylian Mbappé, comme l’indique le journal Mundo Deportivo.

Mbappé change encore d’avis Le média remet une pièce dans la machine et explique que le Real Madrid comme le Bondynois espèrent qu’un transfert pourra se faire cet été. Ce qui vient contredire la tendance générale en Espagne, où on visait plus l’été 2024 comme possible date d’arrivée de la star française. La publication ibérique rajoute même que cette fois, c’est Mbappé qui a fait le premier pas et qui aurait ainsi appelé la direction du Real Madrid, affirmant être prêt à faire pression sur la direction parisienne pour obtenir un bon de sortie. Il aurait changé d’avis suite à la mauvaise situation à Paris, et au projet à ses yeux un peu bancal.



Quant à Florentino Pérez, il a aussi envie de faire venir le joueur tricolore cet été, en vue de l’inauguration officielle du nouveau Bernabéu en début de saison prochaine notamment. Une star pour inaugurer le nouveau stade, quoi de mieux ? Reste tout de même à savoir comment le joueur et l’homme d’affaires espagnol vont s’y prendre pour convaincre le PSG…