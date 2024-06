Kylian Mbappé s’engage officiellement avec le Real Madrid

Le Real Madrid a officiellement annoncé la signature de l’attaquant et capitaine de l’équipe de France. Kylian Mbappé s’est engagé pour cinq saisons avec les Merengue.



Le feuilleton est enfin terminé. Après plus de sept ans de rumeurs et de convoitises, la star du football français Kylian Mbappé s’est officiellement engagé lundi pour cinq ans avec le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis l’enfance.



À 25 ans, il s’est engagé pour les cinq prochaines années avec le club sacré champion d’Europe pour la 15e fois ce samedi contre Dortmund. Il est donc lié avec les Madrilènes jusqu’en juin 2029.



Dans un communiqué attendu toute la journée par la presse du monde entier, le Real Madrid a officialisé l’arrivée «pour les cinq prochaines saisons» de son nouveau «Galactique», priorité du géant espagnol qui tente depuis plusieurs années d’arracher à Paris et à la France sa superstar. Les champions d’Europe «renforcent leur équipe avec une star mondiale, qui a réalisé sa meilleure saison avec le PSG (44 buts) et a été le meilleur buteur des six derniers championnats de France», écrit le club merengue sur son site internet.



Libre de signer où il le souhaite depuis l’annonce de son départ du Paris Saint-Germain, où son contrat se termine au 30 juin prochain, le capitaine de l’équipe de France ouvre à 25 ans un nouveau chapitre de sa jeune carrière déjà remplie de succès. Il quitte la capitale après sept saisons au club et avec le statut de meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 buts en 308 rencontres toutes compétitions confondues).