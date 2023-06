Kylian Mbappé va toucher une prime monstrueuse au Real Madrid, Chelsea et l’Inter préparent un échange fou

Le Real Madrid va tout faire pour séduire Mbappé, l’Inter a fait une proposition impossible à refuser à Chelsea et Manchester City règle les derniers détails d’un contrat avec Josko Gvardiol, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Un nouveau pactole pour Mbappé

Paris est complètement dans le flou pour son mercato, le club n’a toujours pas trouvé un remplaçant à Christophe Galtier. Mais surtout, le club pourrait perdre Kylian Mbappé prochainement. Même si le média espagnol Relevo assure que le Real préfère le signer libre la saison prochaine, Florentino Pérez aurait déjà décidé de la prime de transfert qu’il accordera au Français s’il ne renouvelle pas avec le PSG. Mbappé touchera ainsi 100 millions d’euros de prime à la signature. Un sacré montant pour un joueur libre de tout contrat.



La grosse manœuvre de Chelsea



Le Corriere Dello Sport ouvre son édition du jour sur le mercato de l’Inter. Et on apprend que Chelsea a proposé un échange de joueurs. Plus précisément, les Blues ont proposé aux dirigeants de l’Inter de s’offrir Lukaku contre 70 millions d’euros et Nicolò Barella. Une offre qui a laissé le club italien pantois. Les Nerazzurri ont préféré ne pas répondre à la proposition pour l’instant. Ils sont convaincus de pouvoir prolonger le prêt du buteur belge d’un an. Puis, selon La Gazzetta Dello Sport, le vice-champion d’Europe s’apprête à faire un coup double sur le marché des transferts. Davide Frattesi et Yann Aurel Bisseck pourraient rejoindre la Lombardie dans les prochaines heures. La vente de Gosens en Bundesliga sera décisive sur ces dossiers.



Une pépite pour City



Nous avons appris hier que Kyle Walker est très proche du Bayern Munich. Dans la continuité de cette information, Manchester City aurait déjà trouvé un joueur pour renforcer son secteur défensif, il s’agit du jeune Josko Gvardiol, actuellement au RB Leipzig. Le club allemand attendrait plus de 85 millions d’euros pour céder Gvardiol, ce qui n’empêche pas le champion d’Europe d’intensifier ses négociations avec le joueur comme le rapporte The Sun.