Kyllian Mbappé sur Telefoot: « ce qui est arrivé m’a forgé »

Au micro de Téléfoot, Kylian Mbappé est revenu sur son été difficile après l'élimination de la France en 8e de finale de l'Euro 2021 et la saga de son possible transfert du PSG au Real Madrid:



"Je pense que ce qui m’est arrivé cet été m’a forgé aussi. De prendre coup sur coup un penalty raté qui est décisif et un non-transfert, cela teste votre mental. Cela teste vos limites. J’ai répondu de la meilleure des manières. Cela m’a aussi renforcé. Maintenant je suis encore plus confiant que je ne l’étais avant. Tout en étant humble et déterminé à faire de grandes choses cette saison.



Je n’ai pas eu de préparation physique complète cet été. Cela fait toujours du bien de vider son sac (Mbappé a livré un entretien à RMC Sport début octobre) après des fausses rumeurs. J’étais beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle, cela aide grandement dans les performances.



Je sais ce que je suis capable de faire. Je me suis réfugié dans le travail, ce n’est pas toujours la faute des autres mais je sais les qualités que j’ai, ce que je peux faire dans le football."



Propos rapportés par RMC Sport