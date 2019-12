L'ADEETéls explique pourquoi la hausse de l'électricité est injustifiée

La hausse du prix de l’électricité au Sénégal est entré en vigueur depuis ce 1er décembre 2019. Une décision que l’Association de défense des usagers de l’eau de l’électricité et des services (ADEETélS ) déplore.

« De 2017, année où le Président avait instruit les acteurs du secteur à procéder à la baisse de 10% des tarifs de l’électricité, à aujourd’hui, rien ne justifie l’annulation de cette baisse et la décision de la hausse du coût de l’électricité, entrée en vigueur depuis Dimanche 1er Décembre 2019. En effet, la situation de la SENELEC, qui fait, pour une société nationale, depuis 5 ans des « bénéfices » qui vacillent entre 25 et 30 Milliards par an, est très reluisante » , peut-on lire dans le communiqué de l'ADEETéls parvenu à PressAfrik.

Ladite association de renseigner: « La réhabilitation des centrales au diesel et fuel de la SENELEC, qui étaient les principales sources de coupures de courant et de couts de production et l’apport des centrales de production d’électricité renouvelable à bon marché, vendue à l’Acheteur unique qu’est la SENELEC. L’achat d’excédents de production d’électricité des grandes Industries (ICS, SOCOCIM, etc.) . Le coût du carburant de ses centrales, ce poste de dépense, un prétexte qu’utilise régulièrement SENELEC, pour pressuriser ses clients, est passé de 80% en 2017 à 60% de ses coûts de productions »,

L'ADEETélS demande avec insistance au Président Macky Sall de faire annuler cette hausse des tarifs de l’électricité mais surtout de faire adopter les textes de la Réforme du Secteur de l’Energie et leur application, en mode fast track.