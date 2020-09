L'ANACIM annonce des manifestations pluvio-orageuses sur les régions Est et Sud du territoire

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé ce 21 septembre 2020 des manifestations pluvio-orageuses sur les régions Est et Sud du territoire avec des risques d’extension sur les parties centre et nord, au cour des prochaines 24 heures.



La chaleur sera toujours ressentie sur le pays malgré la forte couverture nuageuse selon cette dernière qui le montre dans un bulletin météo pour les prochaines 24 heures, à compter de ce lundi, à 12 heures de même que les températures maximales vont osciller de 30° C sur le littoral à près de 33° C au nord-est du territoire.



Les prévisionnistes expliquent que "les visibilités seront généralement bonnes et les vents seront de secteurs ouest et d’intensité faible à modérée".