L’Afrique du Sud teste l'effet du BCG contre le Coronavirus

Le vaccin contre la tuberculose permettrait-il de se protéger contre le Covid-19 ? Plusieurs équipes de recherche s’interrogent à travers le monde. En Afrique du Sud, où le nombre de tuberculeux est particulièrement élevé, un essai clinique vient de commencer.



Un très vieux vaccin pourrait-il aider à lutter contre la nouvelle maladie dévastatrice ? C’est en tout cas un nouvel espoir face à la pandémie de Covid-19. En Afrique du Sud, un essai sur les effets du vaccin contre la tuberculose a été lancé le lundi 4 mai. Il est piloté par le centre médical Task, “spécialisé dans le développement et le test de thérapies novatrices, et en particulier dans les médicaments contre la tuberculose”, au Cap, indique le site sud-africain BusinessTech.



Quelque 500 professionnels de santé vont participer à cet essai clinique. La moitié d’entre eux recevront une dose de BCG (Bacille de Calmette-Guérin) ; l’autre moitié, un placebo. “Le but est de déterminer si cette vaccination réduit le nombre de malades infectés par le Covid-19 ou, du moins, rend les symptômes moins sévères”, poursuit le site.