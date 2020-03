L'Afrique face au coronavirus

Où en est l’Afrique face au nouveau coronavirus ? Comment les systèmes de santé vulnérables peuvent-il faire face en cas de pandémie ?



Dr Massamba Sassoun Diop, Médecin urgentiste/Président de SOS médecin à Dakar au Sénégal

Médecin Colonel Khadidiatou Bâ Fall, Interniste Infectiologue, Professeure Agrégé du Val de Grâce. Ancienne Chef de service Maladies infectieuses et Tropicales de l'Hôpital Principal de Dakar au Sénégal

Pr Jean-Marie Kayembe , chef de service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa en RDC, doyen de la faculté de médecine de Kinshasa et professeur de pneumologie physiologie respiratoire et maladies professionnelles.

Dr Boureima Hama Sambo, Représentant de l’OMS en Ethiopie

Julien Niyingabira, directeur des relations presse du Centre Biomédical du Rwanda (RBC)





En fin d’émission, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l’équipe de France de judo, vous proposera une séance d’activité physique d’une dizaine de minutes : un atelier en temps réel pour garder la forme et lutter contre la sédentarité. Un rendez-vous que vous propose priorité santé, un rythme hebdomadaire, pendant toute la durée du confinement.