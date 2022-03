L'Afrique face au risque de crise alimentaire avec la guerre en Ukraine

Vous entendrez l'analyse de Bruno Parmentier, spécialiste des questions agro-alimentaires, et Grégoire Brou, directeur d’Action contre la Faim au Burkina Faso par Kalidou Sy. Enfin direction l'Afrique du Sud pour constater l'impact pour les producteurs de légumes et de blé.



Au moins 21 personnes, dont deux policiers, ont été tuées mercredi dans une attaque de jihadistes présumés contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso.