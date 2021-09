L’Alliance pour le développement de Somone et ses partenaires mènent des opérations de nettoyage, de reboisement et de sensibilisation

L’Alliance pour le développement de la Somone (ADS) en collaboration avec les plateformes Save Rufisque et Sénégal Ney Set, et l’Association CRAC (Club de réflexion et d’Action Citoyenne) de Bargny, a décidé de mener des actions coordonnées dans les 3 localités précitées.



Ces actions qui concernent le World CleanUp Day consiste aussi et surtout à éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, provoquer une prise de responsabilité face à l’impact des nuisances que cela engendre aujourd’hui et aux conséquences de cette pollution environnementale.



Des opérations de nettoyage, de reboisement et de sensibilisation ont été réalisées simultanément. SOS Rufisque a porté son choix sur le besoin de reboiser la devanture de l’hôpital Youssou Mbargane et d’opérer un set setal au quartier Colobane, le long du mur du TER en collaboration avec l’ASC Gargam Bossé avec pour objectif d’y aménager un parcours sportif et des espaces verts.



A Bargny, où le littoral est confronté à un énorme problème d’insalubrité et qui nécessitera des moyens colossaux pour le suivi, il y est prévu 2 journées consécutives de nettoyage.



Et enfin à Somone, suite à la précédente journée de nettoyage de la plage qui a été un véritable succès, l’ADS a mené des actions de sensibilisation et d’installation de poubelles offertes par Eiffage Sénégal et le Groupe Kirene.



« Ces opérations visent à lutter contre l’insalubrité, la pollution plastique et sensibiliser les populations sur ses conséquences sur notre environnement », a déclaré Mme Raïssa Béatrice Fall Diop membre de l’ADS.



Mais aussi, ajoute-t-elle, ces opérations visent à « créer un déclic pour que les populations contribuent activement à l’amélioration de leur cadre de vie, associer les populations à la pérennisation d’actions écoresponsables et inciter les responsables des communes à prendre en charge ce volet et à en assumer la pleine responsabilité, sachant qu’ils peuvent s’appuyer sur des ASC dynamiques et actives ».



Selon elle, « participer à ces actions contribue à l’amélioration du cadre de vie des Sénégalais » avec l’appui des entreprises engagées dans la préservation de l’environnement tels que Autoroute de l’Avenir, UCG, Groupe Kirene, Groupe Sertem, Senac peinture, Fabrimetal Senegal grâce à leur apport logistique significatif.



« L’engagement citoyen à grande échelle mènera le Sénégal plus loin, le rendra plus accueillant et ce n’est qu’ensemble que nous y arriverons », a soutenu Mme Raïssa Béatrice Fall Diop.