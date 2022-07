L'Anacim annonce des orages de pluies sur tout le littoral y compris Dakar, Thiès et Ziguinchor

«Des orages et pluies accompagnés de vents assez forts sont attendus sur tout le littoral y compris Dakar, Thiès et Ziguinchor au cours de cette matinée et en début d'après-midi», a publié l'agence sur Twitter.

