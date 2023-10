L’Arabie saoudite met un pied au Real Madrid

L’Arabie saoudite est devenue en quelques mois incontournable dans le football. Que ce soit par le biais de son championnat et l’arrivée de nombreuses stars du football (Neymar, Benzema, CR7, Sadio Mané, N’Golo Kanté) ou dans la prise de contrôle de clubs anglais, l’Arabie saoudite est partout. En Espagne ou en France notamment, ce n’est pas encore le cas.



Néanmoins, The Athletic vient de dévoiler une information surprenante. Le Real Madrid va accueillir un sponsor saoudien. Si le club merengue avait déjà signé un accord de sponsoring avec Saudi Telecom, celui-ci avait expiré. Cette fois-ci, c’est une banque régionale saoudienne qui va intégrer le pool des sponsors officiels du Real. Mais pas question de le voir sur les maillots, sur les tenues d’entraînement ou dans le stade. Ce nouveau sponsor, qui n’est pas considéré comme majeur, démontre tout l’intérêt de l’Arabie saoudite pour la Liga et l’emblématique club espagnol. À noter que le Real Madrid a indiqué au média anglais que ce nouveau partenariat saoudien n’est pas lié au Fonds d’investissement public saoudien (PIF) – le fonds souverain du pays.