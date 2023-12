L'Artp décroche la certification ISO 9001 version 2015

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a obtenu son tout premier Certificat ISO 9001 version 2015, consacrant ainsi la qualité de son management. Cette étape cruciale a été annoncée avec fierté par le Directeur général, Abdou Karim Sall.



Ce certificat, selon celui-ci, « représente une norme reconnaissant le management de la qualité, démontrant l'engagement à tenir les promesses faites et à exécuter les actions prévues à travers des processus rigoureusement documentés. La portée de cette certification va bien au-delà des frontières, puisqu'elle aide les organisations à améliorer leurs performances, à répondre efficacement aux attentes de leur clientèle et à afficher un engagement concret envers la qualité. »



Pour l'Artp, cette reconnaissance internationale valide les efforts déployés pour assurer des services de qualité et renforcer les normes de gestion, renseigne L’Observateur.