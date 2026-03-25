RDC: la somme d'argent découverte à l'aéroport Ndjili s'élevait en fait à plus de 3,5 millions de dollars

En République démocratique du Congo, un scandale financier secoue Kinshasa après la découverte, samedi dernier, d'une grosse somme d'argent. Alors que les autorités avaient parlé dans un premier temps de près de deux millions de dollars dissimulés dans des valises à l’aéroport international de Ndjili, c'est finalement une somme de plus 3,5 millions de dollars américains qui a été découverte selon le ministre de la Justice. Deux personnes ont été interpellées, mais l'identité du véritable propriétaire des fonds reste inconnue, assurent nos sources.



Au total, un peu plus de 3,5 millions de dollars ont été effectivement interceptés à l'aéroport, seuls 1,9 million avaient initialement été déclarés aux autorités. La différence, quelque 1,6 million, alimente aujourd’hui des soupçons sur une tentative d'accaparement d'une partie des fonds après leur saisie. Face à ces révélations, le garde des Sceaux est intervenu depuis la Belgique, où il séjourne avec le procureur général près la Cour de cassation.



Il a dénoncé des manœuvres de partage des fonds et ordonné l’ouverture d’une enquête. Mardi, l’intégralité des 3,5 millions de dollars, contenus dans deux valises, a finalement été récupérée par la justice, puis placée sous la garde de la Banque centrale du Congo. Deux ressortissants congolais, qui transportaient les fonds, ont été interpellés. Leur identité n’a pas été rendue publique, pour des raisons liées à l’enquête.



Selon plusieurs sources aéroportuaires, ce transfert clandestin d'un fonds en liquide par l'aéroport de Ndjili ne serait pas un fait isolé. Si l’opération a échoué cette fois-ci, ce serait à cause de dissensions entre les personnes impliquées, tandis que les autorités mettent en avant la vigilance des services de sécurité. Parallèlement, la Banque centrale est citée dans une vidéo devenue virale, montrant des dizaines de briques d’argent dans une chambre d’hôtel, y compris dans la salle de bain.



L’auteur affirme qu’il s’agirait de fonds issus de l’institution. Une enquête interne a également été annoncée.