L’Assemblée nationale annonce le renforcement des capacités des députés sur l’évaluation des politiques publiques

L’Assemblée nationale du Sénégal a annoncé mardi l’organisation d’un séminaire d’imprégnation et de mise à niveau destiné aux députés. Cette rencontre se tiendra le vendredi 28 février 2025, à la salle de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, indique un communiqué parcouru par PressAfrik.



Selon la note, ce séminaire réunira plusieurs experts issus d’organisations spécialisées, notamment l’Association Sénégalaise d'Évaluation, l'ONG 3D, le Forum Civil, l’Institut des Politiques Publiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'International Budget Partnership et l'Initiative Prospective Agricole et Rurale.



Leur mission sera d’éclairer les parlementaires sur les bonnes pratiques et les méthodologies d’évaluation des politiques publiques, en s’appuyant sur des expériences locales et internationales.



D’après le communiqué, les députés seront mieux outillés pour analyser et suivre l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre.



Ils auront également l’opportunité d’échanger sur les pratiques parlementaires en matière d’évaluation et d’intégrer ces compétences dans leur mission de contrôle et de suivi des actions gouvernementales.