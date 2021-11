L’Association des Meuniers Industriels du Sénégal liste les maux de son secteur d'activité

L’Association des Meuniers Industriels du Sénégal (AMIS) qui regroupe l’ensemble des entreprises productrices de farine ne peut plus tenir son mal en patience. Les 7 Industries Meunières ont fait face à la presse, ce mardi à Dakar pour dénoncer les difficultés de leur secteur d'activité. Selon Claude Demba Diop, Président du AMIS, ils ne peuvent plus continuer de vendre à perte et déclare officiellement leur situation de faillite programmée.



« C’est avec regret et respect que mous vous annonçons qu'Association de Meuniers Industriels du Sénégal engage ses 7 membres dans une démarche de survie sans précédent dans l'histoire industrielle du Sénégal. Les Meuniers ne peuvent plus continuer de vendre à perte et déclarent officiellement leur situation de faillite programmée », a déclaré Claude Demba Diop Président du AMIS.



Selon lui, l'article 30 de la loi N°94-63 du 22 août 1994 (sur les prix, la concurrence et le contentieux économique) leur interdit formellement de vendre à perte. « Et nous rappelons que le décret du 14 janvier 2021 impose un prix de vente à 16 600 F par sac sachant que le prix du blé était de 270 euros par tonne. Actuellement, la flambée des prix du blé est ignorée par les autorités. En avril puis en juillet, l'AMS a alerté le Ministère du Commerce, mais malgré ces alertes le prix de revient de la farine vendue au Sénégal est bien au-dessus du prix de vente imposé par les autorités gouvernementales », dit-il.



Pour M. Diop, les industries meunières ne peuvent se laisser mourir, prises dans l'étau, entre des cours mondiaux des céréales en hausse constante et un blocage anormal des prix de vente de produits finis. « L'AMIS s'adresse à tous les partenaires économiques et gouvernementaux pour une vraie compréhension de la hauteur des enjeux. Il est décidé, à compter de ce jour une réduction périodique et collective de production permettant de freiner le niveau des pertes enregistrées quotidiennement, ce jusqu'à ce qu'une réponse assurant la survie des meuniers soit clairement apportée. Pour la semaine en cours, la production nationale est arrêtée du mardi 2 au jeudi 4 novembre 2021 », martèle Demba Diop.



Mieux ajoute le Président de l’AMIS : « Par ce procédé, nous ralentissons le chômage technique, inéluctable dans les prochaines semaines au regard des enjeux de sauvegarde de l'emploi préalable aux options de licenciement économique. Par ce procédé, nos partenaires boulangers sont invités à s'approvisionner auprès de leurs distributeurs habituels dans la limite des stocks disponibles. Suivant la structure des prix, la farine se vendra à 19 193 F CFA par sac. Cependant, afin de garantir une stabilité du prix du marché, en complément de la TVA à 0% et des droits de douane sur le blé à 0%, les autorités doivent prendre la décision additionnelle de diminuer les impôts afin de compenser les pertes entre le prix de 19 193 F et celui qui est pratique depuis début octobre ».