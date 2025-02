L'Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis : le projet prend forme

Un tracé de 200 km pour relier Dakar à Saint-Louis

L'autoroute s'étendra sur un linéaire de 200 km, reliant la capitale Dakar à la ville historique de Saint-Louis, en passant par plusieurs zones stratégiques du pays. Le projet débutera au niveau de l'extension de la Voie de Dégagement Nord (VDN) à hauteur du Lac Rose et se terminera à Saint-Louis, précisément au village de Mbambara, sur la route nationale RN2.



Un découpage en 5 lots pour un financement facilité

Afin de faciliter le financement et la gestion du projet, les travaux ont été découpés en cinq lots distincts. Ce découpage permettra de répartir les coûts et d'optimiser le calendrier de réalisation tout en impliquant plusieurs entreprises dans la construction de l'infrastructure :



Dakar - Mékhé : 80 km

Mékhé - Guéoul : 50 km

Guéoul - Louga : 17 km

Louga – Saint-Louis Sud : 41 km

Saint-Louis Sud - Saint-Louis Nord : 12 km



Une autoroute au service de 8 départements

Ce projet de grande envergure aura un impact significatif sur le développement des zones traversées. L’autoroute traversera 8 départements du Sénégal, en particulier ceux qui abritent quatre des huit pôles économiques clés du pays : Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Cette infrastructure s'inscrit pleinement dans la vision 2050 du Sénégal, qui vise à renforcer l'intégration des différentes régions et à dynamiser l'économie nationale.



Un financement complexe

Le financement de cette autoroute repose sur un consortium de partenaires financiers internationaux. Qui selon ses promoteurs est un modèle innovant qui témoigne de la confiance dans la croissance du Sénégal. Le coût total du projet est estimé à près de 832 millions de dollars. Parmi les principaux bailleurs de fonds figurent la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds Saoudien de Développement et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, entre autres. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a salué le caractère ingénieux de ce financement collaboratif, impliquant de nombreuses entreprises.



Un calendrier de travaux bien défini

Les travaux de construction de l'autoroute seront réalisés en deux phases. La première phase couvrira 114 km, de Tivaouane Peulh à Lompoul, tandis que la deuxième phase s'étendra sur 81 km, reliant Lompoul à Saint-Louis. Le projet, qui devrait être achevé d'ici janvier 2027, est crucial pour la modernisation des infrastructures du pays et la stimulation de son développement économique.



Suivi et sécurité : une priorité

Lors de sa visite sur les chantiers le 31 janvier dernier, le ministre Yankhoba Diémé a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux. Il a souligné l'importance stratégique de cette autoroute, notamment en raison des récentes découvertes d’hydrocarbures dans le nord du Sénégal. Cette infrastructure facilitera non seulement la circulation des personnes, mais aussi le transport des produits et des ressources en provenance de cette région prometteuse.



Le projet intègre également des mesures de sécurité modernes : l’autoroute sera équipée de systèmes de vidéosurveillance pour assurer la sécurité des usagers tout au long de l’itinéraire.





L'Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis est bien plus qu'une simple infrastructure routière : c'est un projet stratégique qui contribuera à l'intégration économique du pays, à la réduction des disparités régionales et à la création de nouvelles opportunités économiques. Grâce à son financement diversifié et à sa réalisation progressive, cette autoroute marque un tournant dans le développement des infrastructures sénégalaises et renforcera les liens entre les différentes régions du pays.



