L'ENSAE porte officiellement le nom de Pierre Ndiaye

Pierre Adama Ndiaye, décédé le 23 décembre 2020, était un grand commis de l’Etat, il a consacré sa vie au service du Sénégal.



Les témoignages sont unanimes à la cérémonie de changement de nom de l’ENSAE en hommage à Pierre Ndiaye. Ses proches, amis, anciens collaborateurs, partenaires au développement, étudiants, lui ont rendu un vibrant hommage. Lui, qui a été Secrétaire général du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération de 2019 à la date de son décès.



Après les témoignages du représentant des étudiants et des différents invités, Saliou Ndiaye, représentant de la famille, a parlé au nom de la famille du défunt. Il a exprimé un sentiment de fierté et de satisfaction du choix de Pierre Ndiaye comme parrain de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique. « Cette école qui porte le nom de Pierre Ndiaye, est en quelque sorte le reflet de son parrain », dit-il.



« De son vivant, Pierre était imbu de vertus cardinales avec lesquelles il a su servir sa patrie le Sénégal avec dignité et loyauté. Ces vertus ont pour nom la discrétion, la modestie, l’intégrité mais surtout la rigueur et la compétence », ajoute M. Ndiaye.



Pour lui, Pierre a toujours été un modèle pour les jeunes de son terroir de Sandiara et pour la jeunesse de la communauté de Diéguène.



Il invite les étudiants de cet établissement à s’inspirer de toutes les qualités du défunt pour leurs études, mais également pour la carrière professionnelle qu’ils vont embrasser dans le futur.

Les membres de la famille de Pierre remercient le Président de la République Macky Sall de « l’honneur dont il gratifie sa mémoire à travers ce parrainage ».



"Ce geste offre à l’administration un modèle de professionnalisme de sobriété dans l’excellence et d’humanité"

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott a présidé la cérémonie en hommage à feu Pierre Ndiaye. D’après lui, cette cérémonie est une matérialisation de la volonté du Président de la République Macky Sall d’exprimer la reconnaissance de toute la nation envers l’un de ses illustres fils. A ce titre, le Chef de l’Etat par « décret n°2020-2403 du 24 décembre 2020, à donner le nom de Pierre Ndiaye Ecole nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE). Avec ce décret cette école de renom est désormais dénommée Ecole nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique Pierre NDIAYE », déclare Amadou Hott.



« Ce geste est hautement symbolique offre à l’administration un modèle de professionnalisme de sobriété dans l’excellence et d’humanité », ajoute-t-il.



Selon Amadou Hott, Pierre Ndiaye a été l’orfèvre de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique économique au cours de la dernière décennie au Sénégal. « Le Plan Sénégal Emergent qui sert de cadre de référence des politiques publiques au Sénégal reconnu par les partenaires au développement pour sa pertinence, porte son empreinte », précise-t-il.



Poursuivant, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération indique que le défunt fut un des grands artisans du Programme de résilience économique et social (PRES) et du Plan d’Action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A).



Il invite les étudiants de l’ENSAE présents à cette cérémonie à méditer l’exemple de leur illustre parrain. « Son parcours doit illuminer votre chemin en s’illustrant à ses qualités que sont la compétence, le dynamisme de l’amour du travail bien fait », dit-il.



Amadou Hott exhorte les étudiants de cultiver des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société, à savoir la discipline, la ponctualité, la rigueur, l’intégrité, la persévérance et l’humilité dans l’action.



Le ministre œuvre pour que l’ENSAE Pierre Ndiaye demeure un centre d’excellence et un creuset du savoir. Il réitère l’engagement du Gouvernement à réaliser le projet de délocalisation de l’ENSAE à Diamniadio pour « offrir aux élèves de meilleures conditions d’étude et de logement et au personnel un cadre agréable », indique M. Hott.