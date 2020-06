L’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan d'accord pour reporter la mise en service du Barrage sur le Nil

La présidence égyptienne a annoncé vendredi que l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan s'étaient entendus pour reporter la mise en service d'un gigantesque barrage construit par l’Éthiopie sur le Nil, et objet d'un conflit entre les trois pays. "Un accord final légalement contraignant et visant à prévenir toute action unilatérale, y compris la mise en eaux du barrage, va être envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il y soit examiné lors de sa réunion de lundi sur la question du Grand barrage de la renaissance", ont indiqué les services du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, rapporté par RFI.



Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a pour sa part déclaré dans un communiqué qu'il avait été "convenu que la mise en eaux du barrage serait reportée jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé".